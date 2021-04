Viienda järjestikuse võidu võtnud ManU kindlustas Inglismaal teist kohta

48. minutil viis Mason Greenwood ManU juhtima, James Tarkowski viigistas küll kaks minutit hiljem, ent 19-aastase ründaja teine värav 84. minutil pööras mängu siiski Manchesteri punase meeskonna kasuks. Lõppskoori 3:1 vormistas kolmandal üleminutil Edinson Cavani.

Premier League'i teises pühapäevases mängus päästis Edward Nketiah Arsenalile Fulhami vastu punkti alles matši seitsmendal lisaminutil. Fulham läks juhtima 40. minutil Daniel Ceballose omaväravast.

Et ManU on võitnud viimased viis mängu ja Leicester City kaks viimast kaotanud, on teisel kohal oleva Unitedi edu tabeli kolmanda meeskonna Leicesteri ees suurenenud kümnele punktile. Tõsi, 2016. aasta meistril on peetud üks kohtumine vähem.