Bayernile aastaga kuus karikat toonud Flick soovib lahkuda

Bayernis on viimastel kuudel käärinud ja eriti teravad tunduvad olevat tema ja spordidirektor Hasan Salihamidzici suhted. Meedias levinud teadete kohaselt olevat Flick soovinud suuremat sõnaõigust üleminekute osas.

Veel nädala alguses lausus Bayerni president Herbert Hainer, et ta on Flicki jätkamises kindel, kuid pärast laupäevast 3:2 võitu Wolfsburgi üle rääkis juhendaja ise teist juttu.

"Olukord on selline, et ma ütlesin meeskonnale, et informeerisin nädala jooksul klubi sellest, kuidas tahan selle hooajaga lepingu lõpetada," lausus Flick pärast Bundesliga matši. "Rääkisin siseasjadest nendega, kes on klubis vastutavatel kohtadel. Siseasjadeks jäävad need ka praegu."

Flick asus Bayerni peatreeneriks 2019. aasta novembris ning juhtis meeskonna kuue tiitlini: võideti Saksamaa meistritiitel, karikas, superkarikas, Meistrite liiga, UEFA superkarikas ja FIFA klubide MM.

Hetkel ollakse taas Bundesliga tiitli konkurentsis, kuid kohalikust karikasarjast ja Meistrite liigast langeti välja.

Laupäevases kohtumises Wolfsburgiga tegid võitjate kasuks skoori Jamal Musiala (15. ja 37. minutil) ja Maxim Choupo-Moting (24.). Wolfsburgi väravad lõid Wout Weghorst (35.) ja Maximilian Philipp (54.).

Kuna suurim konkurent RB Leipzig piirdus päev varem 0:0 viigiga Hoffenheimi vastu, suurenes Bayerni edu viis vooru enne hooaja lõppu seitsmele punktile.