Kohtumise ainsa värava lõi 77. minutil Interi kaitsja Matteo Darmian. Klavan veetis terve mängu Cagliari varumeestepingil.

Interil on 30 mänguga kogutud 74 punkti ja edu lähimaja jälitaja AC Milani ees on kaheksa vooru enne lõppu 11 silma. Cagliari on 22 punktiga 18. ehk väljakukkumisohus.