Tokyo olümpiamängudele pääsevad maailma edetabeli kaheksa paremat naiskonda ja lisaks veel nelja regiooni parimad (Aasia ja Okeaania, Aafrika, Ameerika, Euroopa) positsioonidelt 5.-16. Kui mõnel regioonil pole 16 seas esindajat, läheb koht üldedetabeli parimale.

Keerulises seisus Eesti koondisel on olümpiamängudele võimalik jõuda mitmel erineval moel. Loomulikult tasub teha ise võimalikult hea turniir, kuid tasub loota ka Itaalia paremust võrdluses USA-ga ja Jaapani paremust võrdluses Egiptusega. Samuti on ohtlik Prantsusmaa kaugele jõudmine.

1. ring ehk 32 paremat:

Eesti konkurentidest alustas Egiptus napi 44:42 võiduga Brasiilia üle. See on Eestile halb uudis, sest kui Egiptus tõuseb maailma edetabelis 16 parema sekka, siis võetakse sellega Aafrika koht ja konkurents tabeli tipus muutub tihedamaks.

Eesti koondis oli esimeses ringis vaba. Samuti olid meiega konkureerivatest koondistest vabad Itaalia ja USA.

2. ring ehk 16 paremat:

Eesti alistas Ukraina 45:33 ja tagas koha veerandfinaalis. Meie jaoks head tulemused on ka need, et Itaalia sai jagu Šveitsist 45:34, Hiina alistas Egiptuse 45:32 ja Ungari alistas USA 45:37.

Veerandfinaalid:

Eesti koondis läheb vastamisi Venemaaga, kes oli 16 hulgas üle Jaapanist 38:28. Veel kohtuvad omavahel Hiina - Prantsusmaa, Lõuna-Korea - Itaalia ja Poola - Ungari.

--

9.-16. koht:

Egiptus kaotas Saksamaale 34:45. USA sai jagu Kanadast 45:24. Ukraina alistas Jaapani 45:33.

USA alistas järgnevalt Ukraina 45:27 ja pääses koos Šveitsiga heitlema üheksanda koha peale. Egiptus sai 13.-16. koha heitluses jagu Rumeeniast 45:39 ja Jaapan Kanadast 41:37. See tähendab, et otsustavas 13. koha heitluses tuleb Eesti epeekoondise toetajal olla Jaapani poolt, kuna sellega saaks vältida Egiptuse tõusmist liiga kõrgele.