Rooba senise karjääri parimast hooajast: see on potentsiaali realiseerimine

Eesti jäähokikoondise liider Robert Rooba on Soome kõrgliigas tegemas oma senise karjääri parimat hooaega. 49 mänguga on Rooba Jyväskylä klubi JYP-i eest visanud 25 väravat, mis on liigas paremuselt teine tulemus.

Eesti koondislasest resultatiivsem on vaid Pori linna meeskonna Ässät mängija Sebastian Wännström, kelle arvel on 27 väravat. Lisaks on Rooba andnud ka kümme väravasöötu. Rooba rekord enne seda hooaega oli 17 väravat, mis pärineb üle-eelmisest hooajast.

"See on kindlasti oma potentsiaali realiseerimine, küll aga ma ei leia, et oleksin selle täielikult realiseerinud. Ma alles hakkan vaikselt vähemalt oma mõtetes jõudma sinna, kuhu olen ise uskunud, et mu potentsiaal viia võib. Tunne on muidugi hea, enesekindlus suur ja sellised õnnestumised teevad meele väga heaks. Usun, et olen jõudnud küpsuses sinna, kus mul on kõige parem seda potentsiaali realiseerida," leiab Rooba.

"Mingid asjad on lõpuks paika loksunud ja see pikk ning sihikindel töö on hakanud lõpuks vilja kandma. Olen igal aastal oma mängu parandanud ja seda on ka statistikast näha. See aasta on hüpe olnud ehk vähe järsem, aga üldiselt kui hakkab hästi minema, siis suureneb ka mänguaeg, tekib rohkem võimalusi ja saad ka rohkem punkte."

Sel hooajal on JYP-i treenerite pingil ka Jussi Tupamäki, kes peatreenerina Eesti koondist juba ligi kuus aastat vedanud on ja läbi selle ka Roobat hästi tunneb.

"Jussi tunneb mind juba pikalt ja teab milleks võimeline olen. Ta töötas meie klubis ka enne. Kui ta pingile tuli, siis aitas kindlasti sellele kaasa, et sain veelgi parema mineku. Neid põhjuseid on palju ja kõik on omavahel seotud," arvab Rooba.

Kui Rooba on individuaalses plaanis tegemas suurepärast hooaega, siis sama ei saa kahjuks öelda tema koduklubi JYP-i kohta. 49 mängust on võidetud 15, kaotatud 34 ja liigatabelis ollakse 47 punktiga eelviimasel ehk 14. kohal. Arvestades seda, et alles kolm hooaega tagasi lõpetati põhiturniir neljandana ja pääseti veerandfinaali, tundub käimasoleva hooaja seis eriti nigel, kuid mitte üllatav.

"Juba paberil ei ole me meeskond, kes peaks olema turniiritabeli tipus. Oleme maailmas valitseva olukorra tõttu pidanud mõnest tähtsast mängijast hooaja jooksul loobuma ja meil ei ole olnud võimalik ennast erinevalt teistest tugevdada. Nüüd olema saanud ree peale, aga liiga hilja oleme leidnud oma mängu. Kui vaatame realistlikult meie komplekteeritust võrdluses teistega, siis räägib see enda eest," tunnistab Eesti koondise liider.

Rasketes olukordades vaadatakse alati otsa meeskonna liidritele ja abikaptenina tunneb ka Rooba ise suuremat vastutust.

"Kui on palju noori mängijaid, siis minu kui ühe vanematest roll on teisi toetada. See aasta on see roll olnud eriti suur. Mulle on selline roll aga alati sobinud ja teen seda hea meelega."

Rooba ei tunne vaatamata 25 väravale, et tema lagi veel käes oleks. Milline võib välja näha tulevik 27-aastase eestlase jaoks?

"Praegu valitseb spordimaailmas selline olukord, et üldse ei tea, mida järgmine kuu või isegi nädal toob. Hetkel on mul leping JYP-iga ka järgmiseks hooajaks ja see on info millega ma praegu elan. Vaatame, mida tulevik toob, aga minu soov on kindlasti edasi liikuda võimalikult peatselt."