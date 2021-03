Harrastussporti saab teha vaid üksi või treeneriga õues, profilt tema tööd ei võeta

Piirang ei laiene erivajadustega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele. Välistingimustes tuleb arvestada 2+2 liikumisreeglit. Välistingimuste piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevusele.

Siseruumides ja välistingimustes sportimise piirangud ei laiene professionaalsetele sportlastele. Piiranguid selgitas täpsemalt kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

Millised võimalused on alates neljapäevast spordiga tegelemiseks harrastajatel?

Viiruse levik on kõrge ja seda saab alla ainult sellega, et väldime kontakte ja kõikides siseruumides paraku nüüd mõnda aega sportlike tegevustega tegeleda ei saa. Aga väljas kõik need tegevused, kus üksi või kahekaupa on võimalik distantsi hoides erinevaid harrastusi teha, on avatud ja võimalikud. Sisuliselt oleme samas punktis, kus olime eelmisel kevadel.

See tähendab siis seda, et treener ja juhendatav, aga ei tähenda seda, et näiteks treener ja kaks juhendatavat?

Just nimelt! Täna ei ole igasugune treenimine grupis lubatud. Seda saabki teha kahekesi personaaltreeneriga. Kõik selliseid video teel tehtavad grupiasjad on võimalikud ja täna neid ka pakutakse, aga reaalselt kontaktina on ainult personaaltreening lubatud.

Kui võtame professionaalsed sportlased, siis kas siin on olukord sama, mis eelmisel kevadel või nüüd ikkagi tippsportlastele lähenetakse kuidagi teistmoodi?

Tõepoolest, eelmisel kevadel oli meil käigus vaid üks keskus, kus kõik olümpiapotentsiaaliga sportlased said tegevusi jätkata. Nüüd on meil kogemust natuke rohkem, ka alaliidud suudavad seda kriisisituatsioonis natuke paremini juhtida. On pidanud tegema seda alates sisehooaja algusest. Kõik professionaalsed sportlased, sealhulgas kõikide alade koondiseliikmed ja -kandidaadid ja võistkondlikest alates meistriliiga - nemad saavad tegevust jätkata nii nagu nad peavad seda tegema. Loogika on selles, et nende jaoks see ongi tööd ja üheski valdkonnas töötegemist ei ole piiratud.

Selleks, et koondise kandidaatidel seda võimalust saada, peab spordialaliit suhtlema kohaliku omavalitsusega, kes valdavas osas on spordirajatiste omanik või siis erahaldajaga, et nad saavad kokkuleppe rajatise kasutamiseks. Teiseks, kultuuriministeeriumisse tuleb esitada koondisekandidaatide nimekirjad. Kui mõni alaliit soovib sel perioodil teha mõnd katsevõistlust, kus osalevad ainult koondisekandidaadid ja koondislased, siis selle jaoks on ka vajalik eraldi kultuuriministeeriumiga kooskõlastust.

Jalgpalli Premium liiga alustab ja võrkpallis oleme jõudnud kohamängudeni - need liigad saavad alata ja lõpuni mängida?

Jaa, siin ei ole muudatusi. Need liigad on pidanud ilma publikuta oma tegevusi päris pikalt jätkama. Nad on päris edukalt sellega hakkama saanud. Loomulikult on juhtunud üksikuid haigestumisi, aga siis on ka vastavalt meeskonnad olnud mõnda aega isoleeritud ja kui oht on möödas, siis on jätkatud. Nende tegevusele ei ole täna etteheiteid. Täpselt samamoodi saab jalgpall alustada nagu nad on planeerinud, aga loomulikult tuleb lähtuda sellest, millised nõuded on nendele, kes on haigestunud ja vastavalt isolatsioonis.

20. märtsil peaks Põlva Serviti mängima kolmandas eurosarjas kodumängu rootslaste vastu ja Eesti jalgpallikoondis peaks pidama valikmänge. Kas need sündmused toimuvad või on siin veel mingisuguseid küsimärke?

Hetkel kehtestatud piirangute valguses ei näe põhjust, miks nad ei peaks toimuma. Keeruliseks teeb inimeste hulk, kes rajatises võivad mängu ajal viibida, on väga piiratud. Siseruumides võib olla inimeste hulk kuni 50 ja väljas kuni sada. Nende mängude korraldamine on ehk keerulisem kui muidu. Aga praegu oleme infot vahetanud ja see on ka miinimumtase, millega on üldse kuidagi võimalik hakkama saada. Ja praeguses situatsioonis tuleb hakkama saada.

Küsin lõpetuseks veel seda, et nüüd, kus piirangud on rangemaks läinud, siis kui palju ministeeriumil on kavas arutada veel täiendavaid toetusi klubidele ja spordivaldkonnale laiemalt, et kompenseerida seda, mis praegu paratamatult kaduma läheb?

Toetusmeetmed on hetkel väljatöötamisel. Kindlasti rakendub töötukassa meede. Praegusel hetkel koondame infot eelmise aasta näidete põhjal, kogemus on all olemas, millised sektorid milliseid toetusi vajavad ja kui need on paigas, anname jooksvalt teada.