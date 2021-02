VIDEO | Soome jalgpallilegendi iluvärav viis põhjanaabrid EM-ile

Soomlannad alustasid reedest valikmängu Portugali vastu teadmisega, et võit viiks nad E-valikgrupi võitjatena otse järgmisel suvel Inglismaal toimuvale finaalturniirile.

Väravaid ei nähtud matši kolmanda lisaminutini, mil Linda Sällström keerutas Portugali karistusala parema nurga juurest palli külalisnaiskonna väravavahi jaoks püüdmatult tagumisse nurka.

Scenes of happiness in Finland tonight when Linda Sällström scored the last minute winner. Congratulations Finland - You are going to the UEFA Women's EURO 2022! pic.twitter.com/UgQkBTj8tB