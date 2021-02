Nazarov rekordjooksust: mõtlesin, et hullupöörast ei proovi, teen puhta soorituse

60 meetri tõkkejooksus tänavu Eesti rekordit juba korranud Karl Erik Nazarovi ja Keiso Pedriksi duellis lõpuks uus tipptulemus ka sündis. Nazarovi võiduaeg 7,74 on varasemast rekordist kahe sajandiku võrra parem. Pedriks kaotas täna võidumehele kolme sajandikuga.

"Ma ütleks, et suutsin lõpuni ära hoida oma jooksu. Varasematel jooksudel on just see neljas-viies tõke natuke ära vajunud. Täna mõtlesin, et ei hakka midagi hullupöörast proovima, teen parem ühe puhta jooksu," ütles Nazarov võistluse järel.

Pedriks lisas: "Karla jookseb hästi, pole midagi öelda. Start on tal hea ja selle pealt on tal hea edasi kohe joosta. Oleks endalgi selline start, siis võiks midagi ilusat tulla."

Mõlemad mehed valmistuvad Euroopa sisemeistrivõistlusteks.

"Tahan seda stabiilsust hoida, mis mul siiani on olnud ja usun, et kui seda hoida EM-ini, siis seal võib teha oluliselt parema jooksu," lisas Nazarov.

Naiste tõkkesprindis jooksid isikliku rekordi Diana Suumann ja Kreete Verlin. Suumanni võiduaeg 8,17 jääb Eesti rekordile alla vaid ühe sajandikuga. Verlin täitis samuti Euroopa sisemeistrivõistluste normi, saavutades tulemuse 8,23.

"Esmalt tegin valestardi. Läksin väga head aega jooksma. Olin kindel, et ka teisel stardil tuli valestart või oli see perfektne, ideaalilähedane. Ma ei ole reaktsiooniaegu näinud. Siin Lasnamäe kergejõustikuhallis on hea joosta ja siin tulevad alati head tunded ja siin on hea joosta," rääkis Suumann.

Verlin lisas: "Esimene valestart natuke rikkus mul teise stardi ära. Vaatasin video üle ja reaktsiooniaeg oli kehvem, kui oli eelmisel jooksul. Ma ei tea, ma ei oska üldmuljet veel täpselt öelda. Pean seedima veel, mul on šokk veel. Aga muidu olen rahul, seitse sajandikku vähem kui nädalaga joosta on päris suur muutus."