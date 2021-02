Kaidu Meitern: innustas see, kui terveks said sportlased, kes muidu pidanuks karjääri lõpetama

Sport on saatnud Meiterni nii kaua, kui ta mäletab. "Võib-olla see tuleb geenidest, juba 6-7-aastasena tegin hernekeppidest kõrgushüppeposte ja lati ja hüppasin seal," meenutab ta. Sportlasena kuulus Meitern Eesti kergejõustikukoondisesse, seejärel siirdus abiliste leeri, olles Eestis artroskoopilise kirurgia üks rajajaid ja maaletoojaid.

"Kõige rohkem aitas see spordis. Põlvelõikused või põlvevigastused - paljud pidid sellega spordi ära lõpetama, aga see metoodika parandas praktiliselt kõik vigatsused ära. See oli ka üks, mis innustas."

"Kaidu on ju väga pikka aega tegelenud sportlastega, on olnud koondise juures arst ja omab väga pikaajalist ja suurt kogemust selles valdkonnas. Ta on ka praegu kindlasti üks selline inimene, kelle käest võib nõu küsida," räägib Eesti artroskoopia ja sporditraumatoloogia juhatuse esimees Mihkel Mardna. "Selliseid õpetajaid kes omavad missiooonitunnet ja on nõus oma teadmisi ja oskusi edasi andma, selle eest midagi vastu küsimata, on tänapäeval üha raskem leida."