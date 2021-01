Tobreluts: Tomingas ja Talihärm liiguvad positiivses suunas

26-aastane Tomingas alustas hooaega seitsmenda kohaga Kontiolahti sprindis ning on pärast seda veel kaks korda individuaalselt 20 hulka jõudnud ja pääsenud Oberhofi etapil esmakordselt ka ühisstardiga sõitu.

"Kui vaadata Tuulit ja Johannat [Talihärma], siis liiguvad positiivses suunas," lausus Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts ETV-le. "Seis tundub olevat üsna hea. Kui vahepeal oli Tuulil mõõn, siis tundub, et see on ületatud."

"Kui on hea päev, head suusad, märgid kukuvad, siis ma ei julge kohtadest rääkida, aga selge, et võimed teha head tulemust on [Tuulil] olemas. Samuti Johannal."

"Ma ei tahaks kellelegi mingeid pingeid peale panna. Teeme igapäevaselt oma asja ja vaatame, mis välja tuleb," jätkas Tobreluts.

Anterselva rada peaks olema Tominga jaoks veidi sobilikum kui Pokljuka oma. "Eelmisel aastal oli Tuulil kehva hooaeg, aga ta sai Pokljukas kõige paremini hakkama. Ma ei näe ühtegi takistust, miks see rada ei peaks sobima," ütles peatreener sellegipoolest.

Enne MM-i jaguneb koondis pooleks. Osad lähevad Austriasse Obertilliachile laagrisse ja osad Euroopa meistrivõistlustele.

"Mõni vajab rohkem puhkust, teistel on neid starte vaja. Nii lihtne see ongi," põhjendas Tobreluts. "Treeninglaagris tuleb tegevus individuaalsem, kõik ei tee ühte ja sama asja. Mõni, kellel on võistlemisnälg, see läheb ja sõidab. Ma arvan, et võistlus on üks paremaid treeninguid."