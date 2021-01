Sportlasi ootavad Oberhofis ees keerulised ilmaolud

Laskesuusatamise MK-sarjas on seekord vaid kahe päeva pikkune paus, sest juba kolmapäeval jätkub sari Oberhofis. Oodata on keerulisi ilmastikuolusid.

Teist nädalat järjest on maailma laskesuusatamise paremik MK-punkte jagamas Oberhofis ning kolmapäeval kavas olevas meeste sprindis läheb Eesti eest välja kolmik Rene Zahkna, Kalev Ermits ja Raido Ränkel. Neljapäeval on kavas naiste sprint: Eesti koondise selle hooaja liider Tuuli Tomingas oli viimati sõidetud nädalavahetusel oma varasemast vormist kaugel, põhjustele otsitakse lahendusi.

"Treeningutel on seisund nüüd natukene paremaks läinud, aga jah, see viimane võistlus oli murettekitav," tunnistas koondise peatreener Indrek Tobreluts. "Nüüd on kaks kerget päeva ja siis vaatame, kuidas sprint õnnestub. Võib-olla tuleb mõni start vahele jätta, et MM-iks seisundit parandada."

Oberhof on läbi aastate olnud väga heitlike ilmadega võistluspaik ja kui eelmisel nädalal oli korraks isegi päikest näha, siis sel nädalal on tõesti olnud tegemist n-ö klassikalise Oberhofi ilmaga.

"Eelmisel nädalal olid väga stabiilsed tingimused. Nüüd viimased kaks päeva on olnud tuuline ja tugev lumesadu ja õnnefaktor on homsel võistlusel kindlasti keskmisest kõrgem. Ülehomme lubab veidi nõrgemat tuult ja seal on ehk ilmastikuolud natuke stabiilsemad, ent homme on sportlastele päris keerulised olud."

Kolmapäevane meeste sprint on otseülekandena nähtav ETV2-st ja ERR-i spordiportaalist algusega kell 15.20.