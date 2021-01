Inglismaa kõrgliigas on rekordiliselt koroonaviirusega nakatunuid

Alates uue hooaja algusest on kõrgliigasse kuuluvatest mängijatest koroonaviirusega nakatunud 207 pallurit. Kokku on tehtud 21 testimise vooru. Ametnikud ei ole siiani teada andnud, kes uuteks nakatunuteks on, kuid nad peavad nüüd püsima eneseisolatsioonis kümme päeva.

"4. ja 7. jaanuari vahel testisime 1538 mängijat ja meeskondade personali kuuluvat liiget, 27 testi olid positiivsed. 8. ja 10. jaanuari vahel testisime 1055 mängijat ja meeskondade personali kuuluvat liiget ning üheksa testi olid positiivsed," seisis pressiteates.

Varasemalt on juba koroonaviiruse tõttu edasi lükatud kolmapäevane Aston Villa kodukohtumine Tottenham Hotspuri vastu, kuna nende meeskonnas tuvastati mitmel inimesel koroonaviirus.