Olümpiaks valmistuv Ingrid Puusta aitab võidelda bakteritega

Oktoobris jõudis Puusta õpingutega Tallinna Ülikoolis faasi, kus sai alustada huvitava magistritöö tegemist. "Töö eesmärgiks on sünteesida hõbeda kitosaani nanoosakesi ja vaadata nende toksilisust bakterite suhtes," lausus Puusta ETV-le.

Tipptasemel sporti ja õpinguid edukalt ühendavat Puustat on bio- ja keskkonnateadused huvitanud juba pikalt. Viis aastat tagasi sai ta Taanis Aarhusi ülikoolis kätte bakalaureusekraadi keemia ja biotehnoloogia alal. Pärast Rio olümpiat otsustas ta valitud suunaga edasi liikuda ja tema magistritöö on suure praktilise väärtusega.

"Loodetavasti saab tavainimene sellest kunagi kasu ka. See on osa suurest projektist. Lõpptulemus oleks see, et saaksime luua selliseid nanoosakesi, mida saaks kasutada haavaplaastrites või implantaatides, et ei tekiks bakteri reaalseid infektsioone. Vähendanda antibiootikumidele resistentse tüve tekkeid. See on selline realistlik probleem, millele tuleks leida ka lahendus. Sellepärast mulle meeldib ka see teema," lausus Puusta.

"Minu osa on sellest projektist väga väike. Paljud inimesed teavad kolibakterit ja stafilokokus aureust. Mina tegelen praegu nende bakteriga ja püüan leida selliseid nanoosakesi, mis oleksid võimalikult vähe toksilised, aga ikkagi baktereid hävitavad."

Veebruaris Austraalia MM-il 16. ja novembris Portugali EM-il 13. koha saanud Puusta astub uue aasta alguses laborist taas veele, et treenida samuti Tokyo olümpiaks valmistuvate RS:X klassi surfaritega Portugalis.

"Plaan on hetkel selline, et 2. jaanuaril sõidame tagasi Portugali ja treenime seal RS:X-ga koos Soome sõitjaga. Seal on Inglismaa sõitja," jätkas Puusta. "Plaan on minna pooleteiseks kuuks ja tulla tagasi veebruaris nädalaks või kaheks, siis tulla tagasi laborisse ja teha natukene edasi. Kuna ma olen võtnud magistritööks väga pika aja, siis ma saan niimoodi tulla ja minna ning mu juhendaja Kaja Kasemets on selle võimalikuks teinud."

Portugali laagris on Puusta sihiks koguda võimalikult palju veetunde, sest koroonast mõjutatud hooajal oli ta veel tavapärasest vähem.

Tokyo olümpiapileti teenis Eesti parim surfar juba kaks aasta tagasi. Pärast olümpiat plaanib ta taas pikemalt tegeleda laboris bakteritega, et viia 2022. aastal magistritöö eduka finišini.