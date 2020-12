Karjääri teise MK-etapivõidu võttis 23-aastane Sturla Holm Lägreid, kes läbis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ja edestas 7,9 sekundiga koondisekaaslast Johannes Dalet, kes tabas samuti kõik märgid. Kolmanda koha sai MK-sarja üldliider, kahel trahviringil käinud Johannes Thingnes Bö, kes kaotas Lägreidile 19,9 sekundiga. Ühe möödalasu teinud Vetle Sjaastad Christiansen oli neljas, kaotades võitjale 42,5 sekundiga.

Lägreid on meeste seas esimene, kes on sel hooajal saanud kaks etapivõitu.

Ainsa eestlasena pääses laupäevasesse jälitussõitu ehk 60 parema sekka Ermits, kes tegi ühe möödalasu ja sai 48. koha. kaotades võitjale 2.13,0. Viimasest punktikohast lahutas Ermitsat kümme sekundit.

Raido Ränkel tabas kümnest märgist üheksa ja lõpetas 65. kohaga, kaotades Lägreidile 2.43,5. Kristo Siimer pidi mõlema tiiru järel korra trahviringil käima, tema lõppkohaks jäi 91. koht, kaotust võitjale kogunes 3.42,5.

12,5 km jälitussõidu otseülekanne algab laupäeval ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 13.45.

Enne sõitu:

Teist Hochfilzeni sprinti alustab MK-sarja üldliidrina suursoosik Johannes Thingnes Bö, aga vaatamata karjääri lõpetanud Martin Fourcade'i puudumisele ei tule talle midagi kergelt kätte. Eelmisel hooajal võitis Bö kuuest esimesest MK-sõidust neli, sel hooajal on ta võidutsenud vaid ühe korra ja edu lähima jälitaja Sebastian Samuelssoni ees on 50 silma.

Rootslasele hingab kuklasse Fourcade'i lõpetamise järel Prantsusmaa esinumbri kohta ihkav Quentin Fillon Maillet, kes oli kahes eelmisel nädalal toimunud Hochfilzeni sõidus hiilgavas hoos ning on käesoleval hooajal lasknud koguni 93-protsendilise täpsusega.

Lisaks Fillon Maillet' võidule ja teisele kohale näitasid head minekut teisedki Prantsusmaa laskesuusatajad, kui Fabien Claude saavutas sprindis kolmanda ning Emilien Jacquelin jälitussõidus teise koha. Nõnda võtsid prantslased eelmisel nädalal kuuest võimalikust individuaalsest pjedestaalikohast neli.

Eestlasi on stardinimekirjas kolm. Kalev Ermits läheb rajale numbri all kaheksa, Raido Ränkel on 57., Kristo Siimer 102.