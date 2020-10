Itaalia koondise esiväravavaht nakatus koroonaviirusesse

AC Milani jalgpalliklubi teatas, et Gianluigi Donnarumma (21) ja ründav poolkaitsja Jens Petter Hauge (21) andsid positiivse koroonaproovi. Kokku on klubis viis koroonapositiivset.

"AC Milan teatab, et eile õhtul saabunud Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge ja veel kolme meeskonnaliikme koroonaproovid olid positiivsed. Neil puuduvad sümptomid, nad on eneseisolatsioonis ja nende tervis on jälgimise all. Täna tehti uued koroonaproovid ja uusi positiivseid tulemusi ei olnud," seisis klubi pressiteates.

Itaalia kõrgliiga liider AC Milan kohtub täna õhtul koduväljakul AS Romaga, kuid Donnarumma positiivne koroonaproov tähendab, et Itaalia koondise ja AC Milani esiväravavaht jääb eemale. AC Milan on nelja mänguga kogunud tosin ja üheksandal kohal olev AS Roma seitse punkti.

Loe edasi portaalist Soccernet.ee.