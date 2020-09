Madridi Real alustas uut hooaega tagasihoidlikult

Gareth Bale'ist ja James Rodriguezest lahti saanud Zinedine Zidane lootis paljuski noorte peale - tipus alustas küll palju näinud, teinud ja võitnud Karim Benzema, aga tema alune kolmik koosnes eranditult noortest meestest. Äärtel ka eelmisel aastal korralikult praktikat saanud Rodrygo ja Vinicius Jr, aga ründaja all tegutses aastaid laenul olnud Martin Ödegaard. Paistab, et sel aastal võib olla tema suur võimalus Realis kanda kinnitada, kirjutab Soccernet.ee.

Viimati just Sociedadis laenul olnud Ödegaard oma vana koduklubi vastu platsilt võidukalt lahkuda ei saanud. Reali jaoks pole esimeses voorus libastumine mitte midagi uut. Viimasest kaheksast hooajast on nad ainult kolmel puhul alustanud hooaega võiduga, kolmel korral on lepitud viiki ja kaht aastat on alustatud kaotusega.

Tulemused:

Huesca - Cadiz CF 0:2

Betis - Valladolid 2:0

Granada CF - Alaves 2:1

Real Sociedad - Madridi Real 0:0