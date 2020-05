Eesti iluuisutaja võitles kaheksa aastat söömishäiretega

Eesti iluuisutaja Johanna Allik võitles kaheksa aastat söömishäiretega. Haigusest võitu saanuna soovib ta, et oleks juba varem aru saanud ja endale teadvustanud, millega on tegu.

Allik avaldas sotsiaalmeedias video, kus ta räägib lähemalt, mis tunne on olla söömishäiretega iluuisutaja. "15-aastaselt alustasin ma liigsöömise ja toidu välja oksendamisega. Selles videos räägin ma oma söömishäirete erinevatest etappidest. Ma sain haigusest jagu 23-aastasena ja ma loodan, et minu lugu aitab neid, kellel on sarnased mured. Probleemi tunnistamine on esimene samm tervenemiseni," kirjeldas Allik oma lugu, mille eesmärgiks on eelkõige teadlikkuse jagamine.

Veel tunnistas aastatel 2008 ja 2010 Eesti meistrivõistlustel hõbemedali kaela saanud Allik, et söömishäired on salakaval haigus, mis suudab inimese aju väga tugevalt mõjutada. "Elu on toimiva ainevahetusega nii palju ilusam," lisas Allik.