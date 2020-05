Suurbritannia valitsus panustab rattarevolutsioonile

Prantsusmaa valitsus tuli hiljuti lagedale 20 miljoni eurose kavaga, mis võimaldaks elanikel kuni 50 euro eest oma ratas korda teha. Hoopis suurem ambitsioon on aga Suurbritannial, kelle valitsusel on plaanis investeerida igapäevasesse rattasõitu kaks miljardit naela.

Selle raha eest ehitatakse juurde ajutisi rattateid, laiendatakse kõnniteid, muudetakse ristmikud ohutumaks ning tehakse eraldi koridorid ratturitele ja bussidele. Lisaks tahetakse anda elanikele kupongid, mida saab kasutada enda ratta korda tegemiseks, ja koos sellega on kavas rajada juurde remonditöökodasid, kirjutab Spordipartner.ee.

Koroonaviiruse leviku ajal soovitati inimestel vältida ühistransporti ning liikuda jalutades või jalgrattaga. Valitsus andis kohalikele omavalitsustele korralduse eraldada märkimisväärselt suurenenud jalakäijatele ja ratturitele rohkem teepinda. Soovituste kohaselt suletakse kõrvalteed mootorsõidukitele.

"Kriisi ajal on miljonid inimesed avastanud rattaspordi. Kas siis treeningu või sotsiaalse distantsi hoidmiseks. Pärast seda, kui inimesed ei pea kodus viibima, soovime, et nad jääksid ratast edasi kasutama," lausus transpordiminister Grant Shapps. "Mõistame, et paljud eelistavad jätkuvalt autosid, kuid tulevikku vaadates peame panustama rohelisematesse reisimisharjumustesse, puhtamasse õhku ja tervislikemasse kogukondadesse."