Kevin De Bruyne ja Man City teed võivad minna lahku

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) määras Manchesteri klubile finantsreeglite rikkumise eest kahe aastapikkuse eurosarjades osalemise keelu, mille City küll vaidlustas.

"Ma lihtsalt ootan. Klubi ütles meile, et nad vaidlustavad otsuse ja et nad on peaaegu sajaprotsendiliselt kindlad, et neil on õigus," lausus De Bruyne Belgia ajalehele HLN.

"Seepärast ootangi, et vaadata, mis juhtub. Ma usaldan oma meeskonda. Kui saabub otsus, vaatan kõik üle. Kaks aastat oleks pikk aeg. Kui oleks üks aasta, võin veel mõelda."

Karistuse valguse on klubist lahkumisega seostatud ka peatreener Pep Guardiolat. 28-aastase belglase sõnul ei sõltu tema otsus juhendaja saatusest.

"Ma arvan, et Pep töötab igal juhul oma lepingu viimase aasta lõpuni," sõnas De Bruyne. "Seejärel saab tema leping läbi. Kuid minu otsus ei sõltu Pepist."