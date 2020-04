Vassiljev esimesest veebikoolitusest: peame olema ühe eesmärgi nimel väljas

Spordialaliidud on eriolukorra ajal, kui treeningbaasid on suletud ja võistlused keelatud, korraldanud edukalt koolitusi ja seminare. Kolmapäeval lõppes võrkpallitreeneritele kahepäevane veebipõhine täiendkoolitus, mida vedasid rahvusnaiskonna uued treenerid.

Mulluse EM-finaalturniirile jõudmisega muutus Eesti rahvusnaiskond atraktiivseks nii tipptreeneritele kui järelkasvu koolitajatele. Kolmapäeval lõppenud kahepäevasel tasulisel veebipõhisel täiendkoolitusel oli 95 osalejat ja neist üle 70 olid treenerid. Neile tutvustasid rahvusnaiskonna eesmärke ja tänapäevase tippvõrkpalli arengusuundi koondise uued juhid, maailmaklassiga itaallasest peatreener Lorenzo Micelli ja abitreener Rainer Vassiljev, kes eelnevalt tegutses kaheksa aastat rahvusmeeskonna abitreenerina.

"Pole seda kunagi teinud! Just see, et istuda arvuti taga ja rääkida inimestele, aga inimesi seal ei ole. Selles mõttes oli ta natukene imelik," tunnistas Vassiljev. "Hääl väsis ära, kuna ei ole nüüd nädalaid sellist aktiivset rääkimist teinud. Loodan, et treenerid said sellest midagi. Osavõtt oli suur ning see näitab, et treenerid on huvitatud sellisest asjast."

Treenerite aega säästvaid ja erinevates linnades/riikides osalemist soosivaid veebikoolilitusi võiks Vassiljevi sõnul rakendada edukalt ka pärast eriolukorda.

Rahvusnaiskonna treenerid soovivad, et klubid aitaks kasvatada uusi tippe igale positsioonile, kuid eelkõige koondise nõrkadele kohtadele. Praegu on kõige haavatavam seis sidemängijate poolel, sest suurema kogemustepagasiga on vaid kapten Julija Mõnnakmäe.

"Peame olema väljas ühe eesmärgi nimel – see on üks sõnum. Väike rahvaarv nagu meil on, siis peaksime olema valmis tegema koostööd, et vaadata, kust see king kõige rohkem pigistab," rääkis Vassiljev. "Millistele positsioonidele oleks ikkagi seda täiendust tulevikus vaja ja vaadata natukene ka ette, et mitte homsesse, aga ülehomsesse päeva."

Vassiljevi sõnul on järgmise nelja aasta peaeesmärgiks, et rahvusnaiskond jõuaks stabiilselt EM-finaalturniiridele ja teiseks sihiks, et koondise laagrite ja mängudega oleks hõivatud võimalikult suur ring mängijaid. "Et see koondise ring aina kasvaks ja oleks meil seal juures noori, kes siis sellest leiavad lisamotivatsiooni, et võtta enda jalge alla tee, et mängida välisliigas," lausus Vassiljev.

Uueks valiktsükliks valisid koondise uued treenerid kandidaatideringi 22 naist, kes treenivad praegu kodudes koondise ÜKE-treeneri kavade järgi. Juunis loodetakse alustada tööd Käärikul ühises laagris.