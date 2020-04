Hollandi jalgpallihooajale tõmmatakse ilmselt enneaegselt joon alla

Hollandi jalgpalliliigad said kõva tagasilöögi, kui teisipäeval teatas riigi peaminister Mark Rutte, et kõik suurüritused ning igasugune sport on 1. septembrini keelatud. See tähendaks muude sündmuste hulgas ka jalgpallihooaja peatamist.

Holland on esimene riik, kelle valitsus võttis vastu sellise drastilise otsuse. Staadionid jäävad suletuks 1. septembrini, mis tähendab, et hooaega 2019/20 võib pidada lõppenuks, vahendab Soccernet.ee. "See on karm, kuid me peame selle ohverduse tegema," ütles Rutte.

Hetkel pole kindel, mida otsustab Hollandi jalgpalliliit (KNVB), kuid ilmselt lõpetatakse sarnaselt Belgia kõrgliigale hooaeg ning tiitel antakse üle hetkel juhtivale tiimile, kusjuures pausi eel oli olukord liigas äärmiselt põnev. Amsterdami Ajax ja AZ Alkmaar jagavad 56 punktiga esikohta, parem väravate vahe annab aga eelise Ajaxile.

On üsna ebatõenäoline, et hooajaga jätkatakse, kuid samas on veel ka ridamisi muid küsimusi, mis lõpliku peatamisega kaasneks. Näiteks kes mängivad järgmine aasta Euroopa karikasarjades ning mis tiimid langevad aste madalamale.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.