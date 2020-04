Kohtunike koolitusjuht Hannes Kaasik: mängunälja kustutamiseks on erinevad lahendused

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike koolitusjuhi Hannes Kaasiku sõnul mõjub eriolukorrast tingitud pikk mängupaus ka vilemeestele, kuid et kohtunike treening on suuresti niikuinii individuaalne, on võimalused iseseisvaks tegutsemiseks head. EJL-il toimub edukalt e-õppe platvorm, mis võimaldab ka kriisi ajal teadmisi omandada ja reegleid korrata.

"Eks see paus on kõigile raske ja tekitab sellise olukorra, kus tuleb teisi lahendusi leida ning mis on kõige tähtsam sõnum, on see, et meie kohtunikud on täna terved. Oleme püüdnud neile anda võimalusi tegutseda iseseisvalt, aidata neil treenida – kuigi teame, et kohtuniku treening on 90% iseseisev, see ei ole nende jaoks midagi uut," rääkis Kaasik intervjuus ERR-ile.

"Mängunälja kustutamiseks on erinevad lahendused – on videotestide lahendamise võimalus, on reeglite kordamise võimalus. Kõigeks on loodud tingimused ja meie ning kohtunike osakonna roll ongi siin pakkuda erinevaid alternatiive. See ei asenda mängu, aga aitab hoida toonust. Väga oluline on ka personaalne lähenemine."

Milline on EJL-i elektrooniline õpe? "Ühe uuendusena viisime sellest aastast sisse kohtunike kooli e-õppe. Kui see tavapäraselt käis klassiruumis, siis seda teatavatel põhjustel teha ei saa ja kui üks uks sulgub, tuleb neid asju teise ukse kaudu teha. Ega siin kosmoseteadust ei ole – nii nagu lapsed õpivad koolis läbi e-õppe, õpivad ka kohtuniku läbi e-õppe. Läbi e-õppe on võimalik anda baasteadmisi ja teoreetiline pagas algajale. Selleks ei ole mingisugust probleemi. See võtab võib-olla rohkem aega ja anname inimestele rohkem vabadust harjutusi teha. Huvi on suur ja osalejaid palju."

Kas olukorra normaliseerumisel on kohtunikud tippvormis? "Seda näitab aeg, kuidas me valmis oleme, aga võimalused end vormis hoida ja asjas sees hoida on kindlasti antud. Loomulikult tuleb arvestada sellega, et oli paus ja nii nagu mängijatel, võtavad mõned asjad kauem. Väike rabedus – tuleb arvestada sellega, et hooaeg algab otsast peale."