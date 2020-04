Tippsportlased jagavad ERR-i kanalites võimlemissoovitusi

Eesti tippsportlased ja treenerid näitavad lihtsaid harjutusi, mida võiksid teha eelkõige nüüd kodus kehalise kasvatuse tunde tegevad kooliõpilased, kuid mis sobivad ka igas vanuses kriisi ajal ja hiljem vormi hoida soovijatele, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Neljandaks olümpiaks valmistuv sulgpallur Raul Must soovitab praegustes tingimustes teha lühemaid, aga intensiivsemaid harjutusi.

"Kodustel tingimustel, kaks korda kaks meetrit pinnal saabki väljaasteid, hüppeid, kätekõverdusi ja just selliseid oma keharaskusega harjutusi teha. Intensiivseid, mis ei pea olema tunde kestev treening, vaid pigem 10 -15 minutit ja saab juba väga hea koorumuse," soovitas Must.

Prantsusmaal koroonakriisi tõttu tavapärasest varem klubihooaja lõpetama pidanud Eesti võrkpallikoondise temporündaja Ardo Kreek võimleb telekaamera ees üksi, kuid kodus võtab kätele ka lapsed, sest tippsportlased ei saa kohe nullkoormusele jääda.



"Suurem osa ajast oled kodus nelja seina vahel. Kuskile tuleb seda energiat natukene välja lasta, muidu võib keeruliseks minna. Kui sa oled harjunud kaks korda päevas trenni tegema, siis energia ülejäägid on kõvad," ütles Kreek.

Võimlemise ja pikemate kõndimisotsadega hoiab Kreek hetkel toonust ja kaalu, sest spetsiifilisi pallitrenne teha ei saa ja ka jõusaali maksimum treeninguid mitte.



"Selliseid raskeid raskusi liigutada on kodustes tingimustes ka võimatu. Päris diivan kukil ei saa kükke tegema hakata," sõnas Kreek.

Purjetada üksi merel hetkel saaks, kuid kolmandaks olümpiaks valmistuva purjetaja Karl-Martin Rammo sõnul on ilmad selleks Eestis veel ikkagi liiga jahedad ja pealegi on ta Laser-klassi võistluspaadid laia ilma sadamates.



"Paate on mul kolm tükki, aga kaks neist on Austraalias ja üks Hispaanias. Eestis ei ole tegelikult ühtegi. Eks ma tegelen selle murega. Täna mul on ette ka nähtud füüsilise ettevalmistuse aeg. Hetkel ma veel appi ei karju, aga eks ma varsti hakkan appi karjuma," rääkis Rammo.

Harjutusi, mida näiteks ka teleri ees teha, näidanud Rammo usub, et Eesti purjetamisüldsus aitab teda kui vaja juba veel spetsiifilisi trenne teha, kuigi oma paadiga on tunnetus muidugi teine.

"Ma kujutan ette ka, et Ott Tänak tunneb enda ralliautos palju paremini kui mõne konkurendi omas, aga see ei tähenda, et poleks võimalik ka konkurendi autoga kiiresti sõita. Midagi sarnast on ka minul ja trennid tegemata kindlasti ei jää ja olümpia ettevalmistus sinna seisma ei jää.

Tippude harjutused, mida kodus proovida, ilmuvad Rahvusringhäälingu telekanalites ja spordiportaalis nime all - harjuta targalt!