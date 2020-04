Sorga mängud võivad lükkuda detsembrisse, kaalutakse ka palgakärbet

MLS-is said meeskonnad pidada vaid kaks kohtumist, kui koroonaviiruse pandeemia tõttu jalgpalli mängimine peatati. Talvel USA-sse kolinud Erik Sorga koduklubi DC United sai kirja ühe võidu ning ühe kaotuse, vahendab Soccernet.ee.

Garber on varasemalt avaldanud lootust, et kogu hooaeg peetakse täies mahus ära, isegi kui tähendab see mängimist detsembris. "Meil on hunnik lahedaid ideid," rääkis Garber TSN-ile. "Me võiksime näiteks välja valida paar asukohta ning moodustada turniirisüsteemi," lisas ta.

Treeningud on USA-s keelatud 24. aprillini, kuid Garberi hinnangul pikeneb see aeg mitme nädala võrra. Ta lisas, et tõenäoliselt ootavad ees läbirääkimised mängijate assotsiatsiooniga palgakärpe osas.

