NFL-i legend Tom Brady liitus Tampa Bay Buccaneersiga

Kuuel korral Super Bowli võitnud Brady sõlmis Tampa Bayga üheaastase lepingu, mis on väärt 30 miljonit dollarit (u 28,1 miljonit eurot).

Legendaarse mängumehe enda sõnul on ta uue väljakutse eel elevil. "Olen põnevil. Üks asi mida ameerika jalgpalli kohta õppinud olen, on see, et kedagi ei huvita, mida sa tegid eelmine aasta või aasta enne seda. Enne tuleb välja teenida sind ümbritsevate inimeste usaldus ja austus," kommenteeris Brady sotsiaalmeedias. "Alustan uut teekonda ja olen Buccaneersile võimaluse eest tänulik."

Tom Brady NFL-i mängijakarjäär sai alguse 2000. aastal New England Patriotsiga. Seal kerkis ta oma teisel hooajal meeskonna põhimängujuhiks, aidates Patriotsi ühtlasi Super Bowli võitjaks. Tiitlid järgnesid ka hooaegadel 2003, 2004, 2014, 2017 ja 2018. Aastatel 2007, 2010 ja 2017 nimetati Brady NFL-i kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Brady uus klubi Tampa Bay on Super Bowli võitnud ühel korral, seda 2002. aastal.