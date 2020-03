Tobreluts tahab treeneritetiimi täiendada

43-aastasel Tobrelutsul jäi seljataha teine hooaeg Eesti koondise peatreenerina. Et meeste ja naiste juhendamine suures maailma karika karussellis oleks tõhusam, siis soovib ta uueks hooajaks treeneritepingile jõude juurde saada.

"Kvaliteeti oleks vaja natuke juurde. Üksi maailma karikal kogu asja hallata on keeruline. Suvel Rainiga [Kuresoo] oli samuti A- ja B-võistkond koos," lausus Tobreluts, kel järgmiseks hooajaks kehtiv leping olemas. "Võistkond läks lihtsalt nii suureks, et kahe treeneri jaoks kvaliteet natuke kannatas. Selles osas mingid muutused tulevad, aga millised - hetkel keeruline öelda."

Muudatused sõltuvad paljuski finantsilistest võimalustest ja täiendada tahetakse ka koondise hooldetiimi. Tobreluts sooviks eelkõige abi lasketreeneri näol.

"Kogu see aeg kulub tiirus seismisele ja seda, mis rajal toimub, näen üsna vähe," lausus Tobreluts. "Seal on üsna suur puudujääk. Saab ka kahe treeneriga tiirus seista, aga lihtsalt on vaja abijõude, et jagada tehnikat, filmida, analüüsida. Eelkõige on vaja jõude kas füüsilise poole peale või lasketiiru."

Üle kümne aasta jõudsid meie laskesuusatajad MK-sarjas tänavu pjedestaalile, kui Regina Oja ja Rene Zahkna saavutasid jaanuaris Sloveenias Pokljukas toimunud paarissegateatesõidus teise koha. Eelnevalt olid nad novembris Östersundi MK- etapil olnud viiendad.

"Mis oli positiivne - segateate kokkuvõttes olime üheksandad ja single mixed'ite seas viiendad," lausus Eesti Laskesuusatamisföderatsiooni peasekretär Hillar Zahkna. "Astusime sammukese tagasi suurte teadetega: naiste ja meeste teadetega. Rahvuste karikal, mida jälgime, säilitasid naised 16. koha, mehed kukkusid 16-ndalt 18-ndaks. Tegelikult on kukkumine oluliselt väiksem kui kevadel ootasime."

Nelja stardikoha pealt kukkusid Eesti mehed järgmiseks MK-hooajaks kolme peale, mis tähendab ka finantsilist kaotust.

"Rahaline tugi iga sportlase jaoks ühel MK-l on väiksem. Lisaks oli väga hea nelja stardikohaga opereerida - tänu sellele saime Raidot [Ränkelit] kasvatada ja nii edasi."

Nädalavahetusel Soomes hooaja värskelt lõpetanud Eesti laskesuusatamise koondis alustab ühiselt tööd taas mai keskel. Uus hooaeg on eelkõige taliolümpiakvalifikatsiooni hooaeg.

"Kvalifikatsioon läheb lahti esimese MK-etapiga. Aasta kokkuvõttes Rahvuste karika arvestuse top 20 sõidab olümpiale. Järgmine aasta on ülesanne olla top 20. Praegu kõik eeldused selleks on olemas."