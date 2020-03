Zahkna Otepää EM-i ärajäämisest: katsime rahalise miinuse tagavara arvelt

Otepääl pidid sel talvel toimuma laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused, kuid need tuli lumepuuduse ja sooja ilma tõttu tuli siiski ära kolida. EM peeti teist aastat järjest Valgevenes Raubitšis. Eesti Laskesuusatamisföderatsiooni peasekretäri Hillar Zahkna sõnul see rahalises plaanis neile siiski suurt hoopi ei andnud.

"Rahaliselt ei juhtunud [midagi väga hullu], kultuuriministeerium ei jätnud meid meie mures üksi ja saime sealt tugevat abi," sõnas Zahkna ERR-ile. "Loomulikult miinuse saame, aga selle suudame katta eelmiste aastate tagavara arvelt. Teeme rahvusvahelisi võistluseid aastast 2007, see oli esimene, mis meil ära jäi."

Järgmiseks MK-hooajaks kukkusid Eesti mehed nelja stardikoha pealt kolme peale, mis tähendab ka finantsilist kaotust. "Rahaline tugi iga sportlase jaoks ühel MK-l on väiksem," tõdes Zahkna. "Lisaks oli väga hea nelja stardikohaga opereerida - tänu sellele saime Raidot [Ränkelit] kasvatada ja nii edasi. Midagi pole teha, kukkumine on siiski väiksem kui arvasime ja kasutame lihtsalt IBU karikavõistlusi."

Järgmise aasta jaanuaris võõrustab Haanja IBU juunioride karikasarja etappi. "Kindlasti on see meile järgmisel aastal väljakutse," sõnas Zahkna. "Viimane rahvusvaheline võistlus toimus Haanjas 2013. aastal. Paljugi sõltub sellest, mis saab Haanjas lumetootmisprojektiga, kas see jõutakse õigeks ajaks lõpetada."

"Otepää on kindlasti juba üle vaadanud oma lumestrateegia. Tulevikus peame tootma lund nii, et meil oleks kaks tagavara: üks keskuse igapäevaseks opereerimiseks ja teine, mis garanteeriks suurvõistluste toimumise," sõnas Zahkna.