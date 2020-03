Arteta: tunnen end juba paremini

"Aitäh heade sõnade ja toetuse eest. Tunnen end juba paremini," vahendab Soccernet.ee Arteta avaldus.

"Me seisame silmitsi suure ja pretsedenditu väljakutsega. Kõik, mis praegu loeb, on igaühe tervis. Kaitske üksteist, järgides etteantud juhtnööre, ning me saame sellest koos üle. Premier League tegi õiged otsused," lisas Arsenali loots.

Premier League'i mängud on kuni 4. aprillini peatatud.