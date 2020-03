Zahkna: tänane võistlus toimub, aga mis saab homme - ma ei julge ennustada

Soome valitsus võttis täna vastu otsuse, et kõik sündmused, kuhu on oodata rohkem inimesi kui 500, tuleb ära jätta. See otsus mõjutas ka laskesuusatamise maailma karika sarja ning korraldajad võtsid esialgu vastu otsuse jätkata võistluse läbiviimist ilma publikuta. Reedest alates ei lasta staadionile ka meediainimesi.

"Ma ei tahaks korraldajate nahas olla. Nad olid näost hallid, kui pidid nii lühikese ajaga tegema otsuse, mis mõjutab neid rahaliselt. Tublid, et nad otsustasid minna edasi võistlusega ja optimeerida inimeste arvu alla 500," rääkis Eesti laskesuusatamise föderatsiooni peasekretär Hillar Zahkna intervjuus ERR-ile.

Kelle huvis on MK-sarja jätkumine Kontiolahtis? "Võistkondade ja sportlaste huvis, aga kui juba on tegemist MK-sarjaga, siis kõige suurema löögi saab võistluse ärajäämisel korraldaja. Kui jätad võistluse ära, siis toetused kaovad ja reklaamirahad kaovad. Kui publikut pole, siis see on väiksem kadu kui võistluse ärajätmine," jätkas Zahkna. "Kõik tehtud kulutused tuleks siis korstnasse kirjutada või siis minna abi otsima. Nagu Nove Mesto puhul näha oli, siis seal publiku tõttu jäi kolm miljonit raha saamata. Kuna seal oli tegu riikliku üritusega, siis seal tuli riik appi ja ilmselt Oslos ka. Meil tuli ka riik appi, kui EM ära jäi ja me ei tundnud end üldse üksikuna."

Zahknal on palju kogemusi. Mida ütleb tema sisetunne võistluste jätkumise osas? "Siin muutub kõik nii ruttu ja lausa tundidega. Täna toimub võistlus ja praegu korraldaja ütleb, et publikuta läheme edasi, aga mis saab homme - ma ei julge ennustada. Aga loodame, et läheb võistluseks," jätkas Zahkna.

Oslos ei toimu laskesuusatamise MK-sarja kindlasti ning seda võimalust on pakutud Kontiolahtile. "Ma arvan, et nad võtavad siin neid asju samm-sammult. Kõige pealt lahendatakse tänane probleem ja siis vaadatakse, kas võetakse ka järgmise nädala MK-etapp enda peale kanda. Nad ise on optimistlikud ja valmis tegutsema, aga eks aeg näitab," ütles Zahkna.

Milleks seda etappi üldse korraldada, kui hetkel on maailmas kogu tähelepanu koroonaviiruse tõkestamisel? "Tervis on kindlasti kõige tähtsam, aga kui me oleme siin kõik kohal, siis lihtsalt niisama ära jätta võistlust - milleks? Kui on võimalik teha, siis tuleb teha," arvas Zahkna.

Ameerika Ühendriikide koondis pakkis täna hommikul kohvrid kokku ja reisi esimese lennuga koju tagasi. Kuidas Eesti sportlased end Soomes tunnevad "Johanna (Talihärm) uuris võimalust USA-sse lennata, aga ta ei saanud lennupileteid võtta, teised pole midagi öelnud," ütles Zahkna. "Nad ei ole avaldanud, et nad ei taha siin olla."