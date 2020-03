Tobreluts MK-etapi eel: Kontiolahtis on töö tavapärane, piiranguid pole

Koroonaviiruse levik on mõjutanud ka laskesuusatamise MK-sarja hooaja lõppu. Nove Mestos ei lubatud tribüünidele publikut, lahtine on seegi, mis saab viimasest etapist Oslos. Sel nädalal Soomes Kontiolahtis toimuv etapp peaks toimuma tavapärasel moel.

"Kontrollitud kedagi konkreetselt ei ole," rääkis ERR-ile laskesuusakoondise peatreener Indrek Tobreluts. "Küll oleme sportlaste ja taustajõududega täitnud paberi, kus oleme viimase kahe nädala jooksul viibinud, kas oleme olnud kriisipiirkondades, kas kellelgi on olnud haigussümptomeid."

"Iga inimene kirjutab sinna oma kontaktandmed ja kinnitab andmete õigsust allkirjaga. See on ka kõik, muus tegevuses mingeid piiranguid ei ole ja töö on tavapärane," sõnas Tobreluts.

Kontiolahti MK-etapp algab neljapäeval meeste 10 km sprindiga, kell 16.15 algavat otseülekannet näeb ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis.