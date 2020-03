Teadvusetult väljakule vajunud RB Leipzigi mängija pääses ehmatusega

22-aastane jalgpallur sai palliga obaduse, mispeale kaotas hetkeks teadvuse ja neelas alla oma keele. Ehmunud kaasmängijad ja parameedikud tormasid ligi, Mukiele näis küll teadvusele tulevat, aga tundus olevat isegi ähmis ja valudes.

Enne väljavahetamist suurepäraselt mänginud jalgpallur andis hiljem sotsiaalmeedias teada, et temaga on kõik korras ja pööras rohkem tähelepanu ajaloolisele võidule, mis viis Leipzigi esmakordselt kaheksa tugevama hulka.

"Natuke hirmu, aga kes sellest hoolib?" teatas ta haiglavoodist. "Põhiline on mujal... ajalooline edasipääs ja suurepärane tunne. Suur tänu toetuse eest."

RB Leipzig alistas Meistrite liiga kaheksandikfinaalis mulluse finalisti Tottenham Hotspuri kõigepealt võõrsil 1:0 ja seejärel eile õhtul ka kodus 3:0.

A little fear but who cares ?! ????The essential is elsewhere... historic qualification and an incredible feeling ???????????? Thank you so much for your support ???? #VIERTEFINALE @DieRotenBullen ❤️ pic.twitter.com/FAGr1jrm29