Pikk möödus Kallastest, Eesti koondislastelt täismängud

Talvepausilt viigiga naasnud Tychy ei olnud enne tänast kaotanud kaheksa liigamängu järjest, ent samas ollakse ka nüüd juba viis mängu järjest võiduta, vahendab Soccernet.ee.

Neljandat liigamängu järjest algkoosseisu kuulunud Kallaste sai seekord kirja kõik 90 minutit.

Artur Pikk ja Legnica Miedz võitsid õhtupoole kodus 5:2 toreda nimega klubi Chojnice Chojniczanka, ehkki ainult 20 minutit enne lõppu tegid külalised seisuks 2:2. Ka Pikk mängis kaasa kogu kohtumise.

Liigatabelis kerkis Miedz kuuendaks, möödudes Tychyst kolme punktiga ja lükates nad seitsmendaks. Just need kohad on väga olulised, sest kohad kaks kuni kuus tagavad hooaja lõpus pääsu kõrgliiga üleminekumängudele.

