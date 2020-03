Saaremaa libero: homme läheme niikuinii võitma!

"Ma arvan, et meie mäng käis natuke rohkem üles-alla," rääkis ERR-ile Saaremaa libero Johan Vahter. "Nemad mängisid oma stabiilset mängu, meie natuke kõikusime. Sealt see vahe tuli ja arvatavasti seepärast me lõpumängudesse nii suure jõuga ei saanud minna."

"Serviga nad meile pahandust tegid, ma arvan, et muul tasemel olime tegelikult tip-top," rääkis Vahter tippklassist vastase kohta. "Mängu oli, mingil määral oli põnev ka. Homme hommikul vaatame vastase mängu uuesti üle, teeme oma korrektuurid. Praegu on veel vara öelda, mida peab kõige rohkem tegema. Homme läheme niikuinii võitma, kahtlust pole."

"Publik oli hämmastav, aitäh kõigile, kes tulid," kiitis Vahter lõpetuseks Saaremaa fänne.