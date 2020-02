Inglismaal keelustati noortel peaga palli löömine

Otsus tulenes Glasgow ülikooli uuringust, millest selgus, et endistel jalgpalluritel on võrreldes nii-öelda tavainimestega kordades suurem võimalus surra ajuhaiguste või Parkinsoni haiguse tõttu. Lisaks kehtestatud piirangule soovitakse vähendada ka teismeliste peamängu sagedust ning uus reegel käsib treeneritel hoida kuni 18-aastaste laste peaga mängimise sagedust võimalikult madalal. Keeld kehtib ainult trennides, mängudes löövad noorukid väidetavalt niigi vähe peaga palli. Muudatust ei tehtud veel Walesis, kus tehakse veel omakorda uuringuid, vahendab Soccernet.ee.

Inglismaa jalgpalliliidu tegevdirektor Mark Bullingham ütles, et muudatus peaks treenerite tööd aitama: "Uuendatud pealöökide reeglid on välja arenenud meie praegustest juhistest, mis aitavad treeneritel ja õpetajatel vähendada ning eemaldada korduvat ja ebavajalikku peamängu noorte jalgpallist. Meie uuringud on näidanud, et peamäng on haruldane noorte mängudes, nii et see muudatus omab olulist rolli treenimise muutmises ilma, et me mõjutaks seda, kui palju lapsed mängu naudivad."

