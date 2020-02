Atletico ja Sevilla tõukasid Getafe jälle viiendaks

Atletico jäi kodusel Metropolitanol Villarreali vastu Palco Alcaceri värava järel juba 16. minutil kaotusseisu, aga Angel Correa, Koke ja Joao Felixi tabamused tõid väljakuperemeestele siiski 3:1 võidu.

Päeva tähtsaimas kohtumises teenis Getafe koduväljakul seitse kollast kaarti ja jäi kindlalt, 0:3, alla Sevillale. Teine järjestikune kaotus lubas nii Atleticol kui Sevillal Getafest tabelis taas mööduda.

Jätku sai veel 14. vooru järel viiendal kohal olnud Bilbao Athleticu mõõn, kui pühapäeval jäädi 1:2 alla Alavesile. See on Bilbao klubile neljandaks järjestikuseks kaotuseks, viimati maitsti võidurõõmu detsembri esimesel päeval. Kümme võiduta mängu on nad tabelis langetanud 11. kohale.

Kõrgliiga liidrina jätkab 55 punkti kogunud Barcelona, neile järgnevad Madridi Real (53), Atletico (43), Sevilla (43) ja Getafe (42).