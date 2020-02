Zahkna: laskmine takistas natuke kõrgemal positsioonil võistlemist

"Ausalt öeldes oleksin tahtnud, et suusk oleks parem olnud. Ja oleks tahtnud, et teine lamadestiir oleks parem olnud. Aga kiire võistlus oli ja kõvasti sai pingutatud. Niivõrd-kuivõrd hea võistlus," võttis Oja kokku.

Eesti kasutas üheksat varupadrunit – Oja võttis kaks ja Zahkna seitse lisa. Võitjatele kaotati 1.42,7.

"Sooritus ise ei olnud halb, täiesti okei. Viimane piir, kus võib öelda, et enam-vähem tuli välja. Suurt õnnestumist polnud," hindas Zahkna. "Eriti just minu poole pealt – ma ei suutnud ühtegi tiiru nulliga läbida. Üpris tuulevaikne, selle kohta lasin päris palju. Põhiliselt sellepärast, kuna eesotsas on tegelikult lihtsam lasta, on vaja lihtsalt oma tööd teha. Tagapool on natuke stressirohkem, kui näed, et esimesed lähevad matilt ära, siis see paneb liialt kiirustama. Mina selgelt kiirustasin."

"Minu teises tiirus läks isegi varu võtmine nihu," lisas Zahkna. "Laskmine oli see, mis takistas natuke kõrgemal positsioonil võitlemist."