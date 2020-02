Tobreluts paarissegateatesõidust: tuleb grupis rippuda ja tiirus omad asjad ära teha

Täna tavadistantsil 35. koha saanud Zahkna peab homseks kiirelt taastuma. "Ma arvan, et see ei olnud Rene jaoks tühjendussõit. Ilmselt hoidis iga ringi peal väikest varu ja selge see, et lõpuks läheb kõigil raskeks. Nüüd on kõigil 24h aega taastuda," lausus Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts.

"Homme on oluline tiirus hästi teha. Ring on lühike ja kui püsime grupis, siis tuleb seal taga rippuda ja lasketiirus omad asjad ära teha. Oleme suure päeva ootuses, aga jääme kahe jalaga maa peale. Kõigepealt tuleb tiirus õnnestuda ja sellega tulemuseks alus luua."

Tobreluts võrdles tänast tavadistantsi ja homset võistlust. "Täna on igal sportlane üks rajal ja tuules sõitmine on igal juhul lihtsam. Suure grupiga sõites keegi eesotsas hirmsasti sikutama ei hakka, pigem kontrollitakse ja see aitab tagumistel meestel grupis püsida. Lasketiirus tegutsed viis sekundit kiiremini - proovi selle kilomeetrise ringi peal viis sekundit tagasi võtta! Ei ole lihtne. Laskmine on kõige alus."

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne paarissegateatesõidust algab neljapäeval kell 16.00. Rajale on minemas 25 võistkonda.