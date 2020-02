Zahkna: organid või hingamislihased - midagi kogu aeg takistas

"Aga kokkuvõttes kaalub top 40 koha üle see sõit, kus sõit on super, aga lased kuus trahvi. Laskmine läks väga hästi, suusas loomulikult kahetised tunded," tunnistas Zahkna ERR-ile.

"Organid või hingamislihased - midagi kogu aeg takistas. Sooritus oli selgelt parem kui hetke füüsiline valmisolek."

Juba neljapäeval ootab ees paarissegateade, kus Pokljuka MK-etapil tuli koos Regina Ojaga kõrge teine koht. "Eile oli kogu minu fookus tänasel päeval ja nüüd on tõesti järgmine elu kõige tähtsam võistlus homme. Eraldi ettevalmistust ei saa kindlasti teha," lausus Zahkna.

"Et jätad individuaali ära. Suvel teed ju kogu aeg maailmameistrivõistlusteks trenni ja nüüd oleks totter... meil ei ole garantiid, et jätame ühe võistluse ära ja oleme järgmine võistlus paremad. Tuleb 24 tunni jooksul võtta maksimum taastumine."

Pokljukas eelnes heale paarissegateatesõidule tavadistants, kus eestlaste tulemused jäid tagasihoidlikeks. Tegemist on kahe väga erineva distsipliiniga.

"Ilmselgelt paarissegateates ei lähe sama tempoga peale," lausus Zahkna. "Et nüüd hoian tagasi ja mõtlen, et keha oleks lõdva. Seal on selge see, et kohe täisgaasiga ja kui kukud kokku, siis kukud."

"Kohe tuleb minna maksimumi võtta. Kui täna oleks kohe täisgaasiga minema läinud, siis kilomeetri peal olnuks käed juba põlve peal."

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne paarissegateatesõidust algab neljapäeval kell 16.00.