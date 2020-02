Ermits MM-ist: olen positiivselt häälestatud

Ermitsal on Eesti koondislastest olnud kõige pikem võistluspaus, kuna ta otsustas MM-ile eelnenud Pokljuka MK-etapi vahele jätta. "Kui nüüd tagasi vaatan, siis arvan küll, et see oli õige otsus," ütles Ermits ERR-ile. "Ma ei olnud rahul jaanuarikuu sooritustega ja tundsin, et midagi pean muutma. Et seda muutust tagada, oli rohkem aega vaja. Arvan, et see oli viimane hetk, kus veel midagi ära teha."

Mis sa siis ära tegid? "Tegin sporti ja nokitsesin natuke laskmise kallal. Arvan, et on asja saanud paremaks küll," lausus Ermits.

Hooaja algus pole Ermitsal kõige paremini õnnestunud. Kas MM-il võiksid asjad paremini minna? "Kahtlemata. Mul ei ole ju mõtet neid negatiivseid võistlusi kaasa võtta siia. Uus olukord, vahepeal on saadud treenida. Olen positiivselt häälestatud," kinnitas Ermits.

"Anterselva rajad on kõrgel. Aga rada profiililt iseenesest raske ei ole, on täiesti sõidetav. Iseasi ongi see kõrgusega kohanemine," rääkis Ermits. "Kindlasti määrab ka laskmises päris palju see, kuidas oskad kõrgusega kohaneda. Natuke on teistmoodi küll."

Millise tulemusega võiks rahule jääda? "Tuleb järgida seda plaani, mis olen iseendale seadnud ja siis lihtsalt vaadata, kuidas see tervik meil töötab," ei hakanud Ermits tulemust pakkuma.