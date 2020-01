Tomingas: läksin starti, kuna mul on käed-jalad otsas

Paludes Tomingal kommenteerida teist tiiru, vastas eestlanna: "Ega ma ei saa öelda, et kõik sinnani väga hästi oli läinud. Ma läksin täna lihtsalt rada läbima, kuna seisund ei ole kõige parem. Arvestades olukorda, siis alguses ei plaaninud ma võistelda, aga ma läksin siiski starti, kuna mul on käed-jalad otsas ja ühtegi adekvaatset põhjust mitte startida ei olnud. Inimesed on meie pärast siia kohale sõitnud ja on oma peredest eemal. Ma arvan, et need püsti möödalasud.. ma ei ole kunagi nullilaskja olnud siiamaani, ju pidi nii minema ja selle kõige juures läks täna väga hästi."

Kas Tomingal endal oli aimu, millisel kohal ta rajal liigub? "Ei. Mul oli määrdemeestega kokku lepitud, et nad ei hakka mulle ütlema aegu, kuna ma läksin lihtsalt rada läbi sõitma. Alles lõpus sain teada, et tegelikult oli täitsa okei seis, rääkis Tomingas, kes võistluse ajal võitles samuti krampidega. "Teine ring oli tunne, et ei tea, kas lõpuni jõuan. Jalad olid nii krampis. Jätkasin sama tempoga ja kessin lõpuni ära."

Laupäeval võistlevad laskesuusatajad segapaaris- ja segateatesõitudes. Paarissegateates lähevad rajale Rene Zahkna ja Regina Oja. Neile saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 14-st. Segateatesõidus esindavad Eestit Robert Heldna, Raido Ränkel, Johanna Talihärm ja Tuuli Tomingas. Neile saab kaasa elada alates kella 15.45-st.