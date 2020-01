Neymari suurepärasest mängust PSG-le võiduks ei piisanud

Terve kohtumise jooksul heas hoos olnud ja kaaslasi hiilgavate söötudega kostitanud PSG ründestaar Neymar viis kodumeeskonna kolmandal minutil juhtima, neli minutit hiljem viigistas seisu Gelson Martins. Wissam Ben Yedderi tabamus 13. minutil viis külalismeeskonna 2:1 ette, aga avapoolajal nägi Pariisi publik veel kahte oma meeskonna väravat.

Esmalt saatis Neymar 24. minutil karistusala vasakust nurgast võrku Monaco kaitsjast Fode Tourest tugeva rikošeti võtnud löögi ning seejärel realiseeris kolm minutit enne poolajavilet Kylian Mbappe teenitud penalti. Külalised polnud aga oma viimast sõna öelnud ja Islam Slimani tegi 70. minutil lõppskooriks 3:3.

Tabeliliider PSG mängis sisuliselt 4-2-4 formatsiooniga, millele juhtisid mängu järel tähelepanu ka Prantsusmaa ajakirjanikud. "Lõime kolm väravat ja teame, et meil on piisavalt kvaliteeti," vastas Neymar. "Arvan, et see küsimus on kohatu. See ei olnud meie hooaja parim esitus, aga läheme iga mänguga paremaks."

Teistes pühapäeval toimunud mängudes alistas Dijon koduväljakul 1:0 Lille'i ning Nantes oli võõrsil 2:0 üle St Etienne'ist. Tabelis on 46 punkti kogunud PSG ja teisel kohal oleva Marseille'i vahe viis punkti, kuid PSG-l on üks mäng varuks. Kolmandal kohal oleval Rennes'il on 33 punkti.