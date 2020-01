Ramose penalti tõi Zidane'ile esimese trofee pärast Reali naasmist

Väravateta lõppenud normaal- ja lisaaja järel alustas Atletico penaltiseeriat kehvalt, kui Saul lõi posti ja Thomas Partey soorituse tõrjus Thibaut Courtois. Reali poolelt tegid skoori Dani Carvajal, Rodrygo ja Luka Modric, otsustava penalti realiseeris meeskonna kapten Sergio Ramos.

Real võitis Hispaania superkarika 11. korda, peatreener Zinedine Zidane'ile on see kümnes trofee klubi juhendajana, kuid esimene pärast tema naasmist eelmise aasta märtsis. Prantslane on võidutsenud kõigis finaalides, kus ta on Reali juhendanud.

Hispaania superkarikas mängiti sel aastal uue formaadiga Saudi Araabias, finaalile eelnesid poolfinaalid, kus Real alistas karikavõitja Valencia ja Atletico valitseva Hispaania meistri Barcelona. Nõnda ei mänginud superkarika peale kumbki meeskondadest, kes seda traditsiooniliselt tegema peaks.