Regina Oja MK-etapi eel: võtsin aja maha ja tulin oma teadmiste juurde tagasi

Laskesuusatamise MK-sari jätkub sel nädalal etapiga Saksamaal, Oberhofis. Suur osa Eesti koondislastest on võistluspausi veetnud välismaal treenides.

Kui Johanna Talihärm ja Tuuli Tomingas on juba aasta algusest saadik treeninud keskmäestikus Austrias, Obertilliachis, siis Grete Gaim valmistus jaanuarikuus võistlusteks Põhja-Rootsis. Regina Oja ja Kalev Ermits otsisid treeningvõimalusi MK-paigast Kontiolahtist, kus sai taastada ka enesekindlust lasketiirus.

"Mida rohkem neid kehvasid lamadestiire, seda suurem ka see ebakindlus ja mingil hetkel see ebakindlus oli niivõrd suur, et ma ei osanudki midagi teha. Võtsin aga aja maha ja tulin oma teadmiste juurde tagasi," kommenteeris Oja.

"Rootsis sain kõike teha. Sain kogeda igasugust ilma, oli plussi ja miinust, jäist ja head rada, aga sain kõik vajaliku tehtud," lausus Grete Gaim.

Laskesuusatamise MK-etapp Oberhofis algab neljapäeval naiste sprindiga. Kogu nädalalõpust teeb otseülekandeid Eesti Televisioon.