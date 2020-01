Kalev Ermits: tegin treeninglaagris korrektuure eelkõige püstilaskmises

Kalev Ermits ja Regina Oja otsisid treeningvõimalusi MK-paigast Kontiolahtist, kus sai taastada ka enesekindlust lasketiirus. "Olud olid väga head. Kindlasti õige otsus oli, et sai Eestist ära mindud," rääkis Ermits intervjuus ERR-ile. "Sai tehtud väga hea treeningtsükkel ja ma olen rahul, et sellise otsuse tegime."

Laagris pööras Ermits eelkõige rõhku laskmisele. "Detsembrile tagasi vaadates tegin seal laagris korrektuure püstilaskmises - muutsin asendit, relva seadistust. Laskmine oli see, mille taha asi jääb," jätkas Ermits, kes kinnitas, et vähemalt treeningutel sai asja nüüd paika. "Ootan ise ka huviga, kuidas võistlustel on, aga midagi pidi muutma, et paremuse poole minna."

"Oberhof ei ole mulle siiani midagi väga head varasemalt näidanud. On aeg see ümber lükata," on Ermits lootusrikas. "Ma olen korraliku ettevalmistuse teinud ja ootan edukat jaanuarit endale."

Laskesuusatamise MK-etapp Oberhofis algab neljapäeval naiste sprindiga, mehed lähevad starti reedel. Kogu laskesuusatamise nädalalõpust teeb otseülekandeid Eesti Rahvusringhääling.