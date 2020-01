Ermits: tuleb üks kõvem võistlus ära teha ja elu läheb lihtsamaks

"Kukkumine oli tegelikult päris hirmus," rääkis Ermits ERR-ile. "Kui seisma jäin, vaatasin esimese hooga, et kepid terved, suusad terved, ise terve - mis seal ikka, edasi tuleb sõita. Lasin veel püsti korralikult, aga paraku head kohta sealt enam ei tulnud. Mõned marrastused käsivarrel ja sääre peal, aga midagi suurt ei olnud."

Oberhofi võistlust segasid eelmisel nädalal kehvad ilmastikutingimused, samuti oli rajal palju kive ja kruusa. "Olen ise Oberhofis juba kuus korda käinud, ei ole veel ükski kord saanud asjaliku ilmaga sporti tehtud," tõdes Ermits. "Oberhof on tegelikult mõnus koht, aga see võistlus on natuke vales ajahetkes. Kui ta oleks näiteks veebruari või märtsi alguses, oleksid võib-olla korralikud olud ja saaks korraliku spordipeo ära peetud."

"Kohati jaksab sõita küll, teates sõitsin Martin Fourcade'il terve ringi selja taga. Oli, mida õppida, jälgisin päris palju, kus ta kiirendab ja kus ökonoomsemalt sõidab. Nüüd peaks individuaalselt ka midagi ära tegema."

"Östersundis olid mõned head sõidud, aga nüüd detsembri teine pool ja Oberhofis ei olnud võib-olla kõige paremat minekut," mõtiskles Ermits. "Seda otsime alati. Tuleb ühe korra lihtsalt üks kõvem võistlus ära teha ja läheb endal ka elu lihtsamaks."