Erik Sorga on siirdumas Ühendriikidesse

Valitsev Eesti meister FC Flora andis teada koosseisu, mis sõidab täna Šveitsi, kus peetakse kaks tugevat treeningmängu sealsete klubidega. Teiste hulgas kuuluvad Flora koosseisu Rauno Sappinen ja Markus Soomets, puudub aga esiründaja Erik Sorga, kes on klubist lahkumas.

Soccernet.ee andmetel on 20-aastane Sorga siirdumas Põhja-Ameerikasse MLS-i. Flora president Pelle Pohlak jäi mullu 31 Premium liiga väravat löönud ründajast rääkides aga kidakeelseks. "Ma saan kinnitada, et üleminek on toimumas, aga rohkem mitte midagi," ütles Pelle Pohlak Soccernet.ee-le Sorga koosseisust puudumise kohta.

Küll tunnistas klubijuht, et lahkuva Sorga asendusena nähakse justnimelt Sappineni, kes lõi 2017. aastal Eesti meistrisarjas 27 väravat ja kes on viimased paar aastat välismaal mänginud. "Sorga valguses on Sappineniga soov teha uus edulugu ja ta siia tagasi tuua," avaldas Pohlak.

