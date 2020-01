Sorga vastu tunnevad huvi ka Inglismaa ja Itaalia klubid

Sorga lõi FC Flora eest Premium liigas 31 väravat ja aitas koduklubil tulla Eesti meistriks, koondises sai ta jala valgeks septembris, kui sahistas EM-valikmängus Valgevene võrku.

"Tema vastu tuntakse tõepoolest palju huvi," rääkis Sorga agent Harri Ojamaa Poola portaalile Sportowefakty. "Hiljuti oleme saanud mitmeid ametlikke pakkumisi headest liigadest. Mõistagi ei saa ma konkreetseid nimesid öelda, aga need on klubid üle kogu maailma: Inglismaalt, Itaaliast, Belgiast, Hollandist, Venemaalt, Taanist, Rootsist ja isegi USA MLS-ist."

"Minuga on ühendust võtnud ka viis Poola klubi, aga ükski neist pole ametlikku pakkumist teinud," lisas Ojamaa. Portaali sõnul on Sorga vastu huvi tundnud Cracovia, Jagiellonia ja Poznani Lech.

"Flora ja mängija ise tunnevad, et Sorgal on vajalikud jalgpalliomadused ja vaimne tugevus, mida on vaja, et astuda järgmine samm ehk siirduda tugevamasse liigasse. Selle otsuse võtame vastu aga alles siis, kui oleme kindlad, et oleme leidnud õige klubi," lisas Ojamaa.