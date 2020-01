Leeds ei suutnud ilusat poolaega Arsenali vastu väravaks vormistada

Argentiinlasest peatreeneri Marcelo Bielsa käe all esiliigas esikohal olev Leeds oli avapoolajal Arsenalist selgelt üle, kuid väravani ei jõudnud. Kohtumise ainsa tabamuse eest hoolitses hoopis Arsenali 20-aastane ründaja Reiss Nelson 55. minutil.

"Nad olid esimesel poolajal väga head," rääkis väravalööja Nelson BBC-le. "Leeds on suurepärane meeskond ja nad avaldasid meile survet, milleks me polnud valmis. Saime lõpuks värava kätte ja see on kõige tähtsam."

Arsenal läheb neljandas ringis vastamisi teise kõrgliigaklubiga Bournemouth. Tiitlikaitsja Manchester City mängib Fulhami vastu, Liverpooli vastaseks on esiliigameeskond Bristol City või astme võrra madalamal mängiv Shrewsbury Town.