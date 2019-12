USA ja Rootsi noortekoondised teenisid MM-il kolmanda võidu

Turniiri avavoorus pidid ameeriklased tunnistama naaber Kanada 6:4 paremust, kuid seejärel alistati Saksamaa 6:3, Venemaa 3:1 ja eile ka võõrustaja Tšehhi lisaajal 4:3. Värava ja tulemusliku söödu sai esmaspäeval kirja USA koondislane Arthur Kaliyev.

Edasipääsu veerandfinaali taganud USA on kaheksa punktiga B-grupi liider. Koht kaheksa seas on kindel ka Kanadal (6). Tšehhi (4), Venemaa (3) ja Saksamaal (3) peavad omavahel selgitama ühe väljajääja. Sellest kolmikust on kõigil pidada veel üks mäng.

A-grupis on üksnes võite tunnistanud Rootsi. Kõigepealt alistati lisaajal 3:2 Soome, seejärel saadi Šveitsist jagu 5:2 ja esmaspäeval Kasahstanist 6:2. Kaks väravat viskas eile võitjate kasuks Samuel Fagemo.

A-grupis on kõike edasipääsejad selged, sest neli mängu kaotanud Kasahstan jääb kindlalt viimaseks. Kaheksa hulka jõuavad rootslaste kõrval ka Soome, Šveits ja Slovakkia.