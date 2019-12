Sõimu tõttu katkestatud Hispaania jalgpallimäng jätkub tühjade tribüünide ees

15. detsembril toimunud matš jäi pärast esimest poolaega pooleli, sest Rayo poolehoidjad sõimasid vastaste ukrainlasest ründajat Roman Zozuljat natsiks. Tegemist on esimese sarnasel põhjusel poolelijäänud mänguga Hispaania jalgpallis.

Zozulja on Rayo poolehoidjate jaoks "vana tuttav". Ukrainlane pidi 2017. aastal laenulepingu alusel Real Betisist ise Rayoga liituma, aga tehing jäi ära, sest Rayo fännid "ei soovinud näha oma meeskonna ridades natsi".

Sidemeid paremäärmuslike rühmitustega on Zozulja alati eitanud. Tema sõnul on tegemist arusaamatusega, mis hakkas ühest ajakirjaniku artiklist, kes ei teanud piisavalt palluri kodumaa olude kohta ja viis arvamiseni, et jalgpallur on seotud Ukrainas paremäärmuslike jõududega.

Kõigest hoolimata pole Rayo poolehoidjate põlgus kahe aastaga kustunud ja sellest anti ka 15. detsembril häälekalt märku. Hispaania jalgpalliliidu teatel mängitakse kohtumine ilma pealtvaatajateta edasi, aga kuupäev pole veel paika pandud.